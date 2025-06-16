LGS Sınavı 15 Haziran’da Yapıldı

LGS SINAVI VE ÖĞRENCİ YORUMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde yapıldı. Sınavdan çıkan öğrencilerin yorumları ise farklılık gösteriyor. Bazı adaylar, sınavın genel olarak kolay geçtiğini belirtirken, diğerleri özellikle Türkçe testindeki uzun paragraflardan şikayet etti. Bazı öğrenciler matematik ve İngilizce testlerinin oldukça düşündürücü olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLER

Sosyal medya üzerinden bazı soruların paylaşılmasıyla birlikte “Bu nasıl LGS sorusu?” ve “Hangi mantıklı eğitimci bu soruları hazırladı?” gibi sert eleştiriler gündeme geldi. Eğitim uzmanları, sınavı ders bazında değerlendirirken özellikle Türkçe testine ayrı bir parantez açtı. Uzmanlara göre bu yılki Türkçe soruları, LGS tarihinin en zor testlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. Soruların uzun, yoruma açık ve çeldirici nitelikte olduğu belirtildi. Matematik, İngilizce ve din kültürü sorularının da adayları zorladığı ifade edildi.