LGS Sınavı Başladı, Öğrenciler Hazır

LGS MERKEZİ SINAVINDA İLK OTURUM BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumunu başlattı. Toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu bu sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda gerçekleştiriliyor. Yurt dışında da sınav, 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda uygulanıyor.

İLK OTURUMUN DETAYLARI

Sınavın ilk oturumu, 50 sorudan oluşan sözel alandan yapılacak ve süre 75 dakika olarak belirlenmiş. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorumlu oluyor. İlk oturum saat 10.45’te tamamlanacak.

İKİNCİ OTURUMUN BAŞLANGICI

Sınavın ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak ve 12.50’de sona erecek. Bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri sorularını yanıtlayacak.