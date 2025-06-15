LGS Sınavı Hakkında Önemli Bilgiler

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2025) sınavına dair önemli bilgiler paylaştı. 2025 yılında LGS’ye toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığını ifade eden Dr. Aslan, bu sayının geçen yıla göre 27 bin 216 daha az olduğunu belirtti. Bu durumun, bazı öğrencilerin daha düşük netlerle liseye yerleşebilmesine olanak tanıdığını vurguladı. İlk bin sıralamasında yığılma olmayacağına dikkat çeken Aslan, “Öğrencilerin kazanabilecekleri okulları belirlemek için puanlarını hesaplayıp liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslamaları doğru olmayacaktır” dedi. Yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanacağını duyuran Aslan, “Tercih listelerinin dengeli ve hatasız yapılabilmesi için okul rehber öğretmenlerinden ve uzmanlardan destek alınması son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

SINAVIN TANIMI VE SORU DAĞILIMI

Bahçeşehir Koleji öğretmenleri de 2025 LGS sınavındaki soruları değerlendirdi. Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, Türkçe sorularının kısa ve sade olmasına rağmen öğrenciyi yanıltabilecek çeldiriciler içerdiğini söyledi. Uğurludural, özellikle “üç paragraf sorusunun” anlam derinliği ve yorum gerektirmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Sınavda görsel yorumlama ve grafik sorularının analiz ve dikkat gerektirdiğini de ekledi.

Dil bilgisi sorularının önceki yıllara göre daha fazla dikkat istediğini ifade eden Uğurludural, “Kazanımların yüzeysel değil, derinlemesine kavranmış olması gerekiyor” dedi. Bu bağlamda, öğrencilerin bu sorular karşısında zorlanabileceğini vurguladı.

SOSYAL BİLGİLER SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel Yavaşoğlu ise, 2025 LGS’nin tüm yılın konularını kapsadığını söyledi. Sınavda Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ve inkilaplar ile ilgilenen sorulara ağırlık verilmesine dikkat çekti. Öğrencilerin coğrafi bilgi ve yer-yön ilişkisi kurma becerilerinin de ölçüldüğünü aktardı.

FEN BİLİMLERİ VE DİĞER BÖLÜMLERİN GÖRÜŞLERİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün, Fen Bilimleri testinin de tüm yılın konularını kapsadığını ve öğrencilerin yorumlama becerilerini geliştiren sorular içerdiğini belirtti. Sınavın daha önceki yıllara göre daha ayırt edici olduğunu vurgulamıştık. Ayrıca, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan, 2025 LGS’de tüm soruların 8’inci sınıf kazanımlarını ölçtüğünü kaydetti. Sınavda kavram bilgisine dayalı soruların ağırlıkta olduğunu dile getirdi.

İNGİLİZCE VE MATEMATİK SINAVINI DEĞERLENDİRME

İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu, İngilizce testinin öğrenmenin yanı sıra dil bilgisi ve kelime bilgisi açısından da zorluk barındırdığını söyledi. Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin, matematik testinin 8’inci sınıf müfredatına uygun olarak dengeli dağıldığını belirterek, sınavın çeşitli becerileri ölçen sorulardan oluştuğunu duyurdu.

GENEL SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu değerlendirmeler, 2025 LGS’nin çok yönlü bir sınav olduğu ve öğrencilerin derinlemesine bilgiye sahip olmalarını gereklediğini göstermektedir. Özellikle MEB’in örnek sorularını düzenli takip eden öğrencilerin daha az zorlanacağı belirtiliyor. Öğrencilerin, sınav öncesinde öğretmenlerinden, uzmanlardan destek alması, hem doğru tercih yapmalarında hem de sınavda başarılı olmalarında oldukça kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.