LGS Sınavı Muş’ta Başladı

SINAV BAŞLANGICI VE KATILIMCI SAYISI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Muş’ta başladı. İki oturumda gerçekleştirilen sınav için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte okullara geldi. Kentteki 29 okulda toplam 5 bin 778 öğrenci sınava girdi. Türk Telekom Ortaokulu’nda öğrenciler, kimlik kartı ve güvenlik kontrollerinin ardından sınıflarına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, düzenlediği basın toplantısında, kent genelinde 5 bin 778 öğrencinin sınavda yer aldığını belirtti. Sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için 735 personelin görev aldığını vurgulayan Kıvanç, şu ifadeleri kullandı: “Bu sınav, öğrencilerimizin eğitim hayatlarında bir geçiş noktasıdır. Öğrencilerimizin yaşadığı heyecan ve stresi en aza indirmek için, hem idari birimlerimiz hem de okul personelimiz kollarını sıvadı. Sınavın sorunsuz geçmesi için her detay titizlikle planlandı. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda sınava girmesi için elimizden geleni yaptık. Velilerin bu süreçte çocuklarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmaları büyük önem taşıyor. Tüm öğrencilere, görevli personele ve ailelere başarı ve kolaylıklar diliyorum.”

VELİLERİN DESTEĞİ

Sınav süresince veliler, çocuklarını okul çevresinde bekledi.