LGS Sınavı’nda Karışıklık Yaşandı, Şikayetler Var

İSTANBUL’DA KARMAŞA YAŞANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sırasında İstanbul’da meydana gelen bir olay, Bursa’daki benzer durumu akıllara getirdi. Eyüpsultan’da sınava katılan iki öğrencinin, öncelikle yerleri karıştırıldı ve ardından kitapçık ile optik formları değiştirildi. Bu karmaşa nedeniyle zaman kaybı yaşayan öğrenciler, sınavı tamamladıktan sonra gözyaşları dökerek salondan ayrıldı. Veliler, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi yazarak yaşadıkları mağduriyetin çözülmesini talep etti.

ÖĞRENCİLER ŞOK YAŞADI

Geçtiğimiz pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşen LGS sınavı, Eyüpsultan’da bulunan Cumhuriyet Ortaokulu’nda, Beren Erdem ve Çağan Umut Çak isimli iki öğrenci için unutulmaz bir kabusa dönüştü. İddiaya göre sınav görevlileri, öğrencileri ilk oturumda yanlış sıraları yerleştirdi. Sınavın başlamasının ardından 15 dakika geçtikten sonra durumu fark eden görevliler, öğrencilerin yerlerini değiştirdikten sonra kitapçık ve optik formları geri aldı. Ancak yaşanan karışıklık sebebiyle zaman kaybeden ve motivasyonlarını yitiren öğrenciler, sınavdan duygusal bir çöküntü ile çıkmak zorunda kaldı. İlk oturum bittikten sonra durumu velilerine anlatan öğrenciler, görevlilerin hiçbir şey yapamayacağı yanıtını aldı.

VELİLERİN ŞİKAYETİ

Aileler, sınavın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek şikayet dilekçesi verdi ve CİMER’e başvuru yaptı. Çocuklarının yaşadığı mağduriyeti dile getiren veliler destek istedi. Beren Erdem’in annesi Nilay Uygur, “Sınav başlarken çocukları hatalı yerlere oturtuyorlar. Sınav başladıktan 15-20 dakika sonra durum fark ediliyor. Cevap anahtarları silinerek geri veriliyor. Çocuklar, psikolojik olarak dağılıyor ve zaman yönetemiyorlar. Hiçbir tutanak tutulmuyor ve ek süre verilmiyor. Bursa’da olmuştu fakat bizde böyle bir uygulama yok. Amacımız iyi bir liseye gitmekti, emeklerimiz boşa gitti” ifadelerini kullandı.

Çağan Umut Çak’ın annesi Bahar Çak ise, “Öğrenciler ilk başta yanlış yere oturtuluyor ve kitapçıklarının yanlış olduğu fark ediliyor. Ciddi bir zaman kaybı yaşıyorlar ama bu durum kayıt altına alınmıyor. İlk oturum bitince çocuğum yanımda durumu anlattı. Sonuç olarak ikinci oturuma girmek zorunda kaldı. Sınavımız kötü geçti. Yetkililerden bu durumu telafi etmelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.