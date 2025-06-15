Lgs Sınavına Giren Öğrenciler Buluştu

LISLERE GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu tamamlandı. Öğrenciler, sınavdan sonra dışarıda bekleyen velileriyle buluştu. Bazı öğrenciler sınavın zor geçtiğini ifade ederken bazıları ise ilk oturumun başarılı geçtiğini belirtti.

BİRİNCİ OTURUMUN DETAYLARI

LGS, yurtiçinde 973 sınav merkezinde, 3 bine yakın okulda ve 62 bin 693 salonda uygulanıyor. Yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda gerçekleştirilmesi planlandı. Bu yıl 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci için sınav hazırlıkları yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenci için gerekli tedbirler alındı. Ayrıca, özel durumları olan 199 öğrencinin evde veya hastanede sınav girmesine imkan sağlandı. Sınav, iki oturumda toplam 155 dakika sürecek.

ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ANLARI

Sözel derslerin bulunduğu birinci oturum, saat 10.45’te sona erdi. Öğrenciler, okul bahçesine çıkarak aileleriyle buluştu. Velileri, çocuklarına su ve yiyecek verirken, bazıları moral vermek için teselli etti. Bazı öğrenciler gözyaşları içinde sınavın kötü geçtiğini belirtirken, diğerleri soruların kolay olduğunu dile getirdi.

VELİLERİN DUYGULARI

Veli Fatma Karabulut, “Ben çocuktan daha heyecanlı olacağımı düşünüyordum ki öyle de oldu. Çocuğa yansıtmamaya çalışıyoruz ama çocuklar çok heyecanlı.” dedi. Veli Sevan Taş ise, “Onlar için elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalıştık. Şimdi bekliyoruz, inşallah sonuçlar iyi olur.” şeklinde konuştu.

Veli Hasibe Uzun Akpınar, “Çok heyecanlıyız, çocukların emeklerinin karşılığını almasını umuyoruz.” derken; öğrencisi için bekleyen Aslı Başver Can, “Umuyorum iyi geçmiştir. Yaş olarak zor bir dönemden geçiyorlar. Dolayısıyla sınavların zorluğu kaçınılmaz.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN SINAV YILI

Veli Ayben Şentürk, “Heyecanlıyım, çocuğumun yüzü gülüyordu. Rahatladığını görünce ben de rahatladım.” diyerek duygularını açıkladı. Çağlar Su ve Arzu Su çifti ise çocuklarının sınavı konusunda öğrendiklerini paylaştı. “İyi geçtiğini söyledi ama bazı dersleri yetiştiremedi. Zor bir yıl geride kaldı, inşallah sonuçlar hayırlı olur.” şeklinde konuştular.