LGS Sınavları Başarıyla Tamamlandı

SINAVIN TAMAMLANMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize ve Bayburt illerinde başarıyla tamamlandı. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu sabah 09.30’da başlayıp 10.45’te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30’da başlayarak 12.50’de tamamlandı. Trabzon’da bu sınav, 43 okulda 9 bin 322 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. LGS’ye girecek olan öğrenciler, aileleri ile birlikte sınavın yapılacağı okullara geldi ve kimlikleri ile sınava giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Ayrıca, polis ekipleri de öğrencilere sınava yetişme konusunda yardımcı oldu.

ORDU’DA SINAV SÜRECİ

Ordu’da da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. İl genelinde, 32 okulda 380 salonda, 6 bin 633 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen sınavda, öğrenciler iki oturumda sınavdan geçtiler. Kontrollerin ardından öğrencilere sınav salonlarına giriş izni verildi. Aileler de okula yakın alanlarda bekleyerek çocuklarını destekledi.

GİRESUN’DA HEYECAN

Giresun’da, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. İl genelinde 20 sınav merkezinde 3 bin 700 öğrenci bu sınavda ter döktü. Öğrenciler, sınav için gerekli kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı. Sınav süresince öğrencilerin heyecanı oldukça yüksekti.

ARTVİN’DE GÜVENLİ SINAV ORTAMI

Artvin’de yapılan LGS kapsamında, 1233 öğrencinin katılımı ile sınavın her iki oturumu da başarıyla tamamlandı. Sınav, kentteki 10 okulda 67 salonda gerçekleştirildi. Öğrenciler, sabah erken saatlerden itibaren velileri ile birlikte Gazi Ortaokulu’nun bahçesinde toplandı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrencilerin kimlik belgeleri kontrol edilerek salonlara giriş yapıldı. Sınavın düzenli ve sakin bir ortamda geçmesi için görevliler, okul bahçesinde bekleyen velileri dışarı çıkardı. İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da sınav merkezini ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

RİZE’DE SİNYAL VE GÖREVLİLERİN ROLÜ

Rize’de, LGS kapsamındaki merkezi sınavda ilk oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başladı ve iki oturumda toplam 2 bin 896 öğrenci sınav oldu. Sınav için 18 okulda 164 salonda ve 382 öğretmen görev aldı. Rize’deki okullarda sınavın huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için görevliler, okul bahçesinde bekleyen velileri dışarı çıkardı.

BAYBURT’TA SINAV KATILIMI

Bayburt’ta gerçekleştirilen LGS kapsamındaki sınav da başarıyla tamamlandı. İl genelinde 9 sınav merkezinde 369 öğrencinin katıldığı bu sınav, iki oturumda gerçekleşti. Öğrenciler, gerekli kontrollerin akabinde sınav salonlarına alındı. Herkes, bu önemli günün heyecanını yaşadı.