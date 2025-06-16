LGS Sonuçları 11 Temmuz 2025’te Açıklanacak

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl birçok öğrencinin katıldığı LGS sınavının ardından, en çok merak edilen konulardan biri LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. 2025 yılı LGS sınavına ilişkin resmi takvim daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Öğrenciler, tercih dönemine hazırlık yapmak için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB’in duyurduğu tarih ve detaylar…

MEB TARAFINDAN DUYURULAN TARİH

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre, LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında öğrenciler, lise tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

SINAVIN DETAYLARI VE UYGULAMA

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okuldaki 37 salonda yapıldı. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru soruldu. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sorular ve cevap anahtarları “www.meb.gov.tr” adresinden erişim sağlandı.