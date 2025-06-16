LGS Sonuçları 11 Temmuz 2025’te Açıklanacak

LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Bu yıl pek çok öğrencinin katıldığı sınav sonrası en çok merak edilen konulardan biri, LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağıdır. 2025 yılı LGS sınavına yönelik resmi takvim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanmış durumda. Öğrenciler, tercih dönemine hazırlık yapabilmek için bu sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte MEB’in yayımladığı tarih ve detaylar…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre, LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile erişim sağlayabilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında lise tercihlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

Sınav, iki oturumda gerçekleştirildi ve toplam 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda uygulandı. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Sınavın tamamlanmasının ardından sorular ve cevap anahtarları “www.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açıldı.