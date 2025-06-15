LGS Soru-Cevap Anahtarı Yayınlandı!

LISERE GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVI GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8’inci sınıf öğrencileri için merkezi sınav gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan sınavın birinci kısmı saat 09.30’da başlamış ve 10.45’te sona ermiştir. İkinci oturum ise 11.30’da başlayarak 12.50’de tamamlanmıştır. LGS kapsamındaki sınavla ilgili soru ve cevap anahtarları “www.meb.gov.tr” adresinde yayınlandı. Bu merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda yapılmıştır. Sınav hazırlığı, bu yıl 8’inci sınıfta okuyan toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci için gerçekleştirildi. Ayrıca görme engelli 105, az gören 299 öğrenci için gerekli tedbirler alındı. Özel durumları nedeniyle 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine olanak tanındı.

SINAV ARASINDA 45 DAKİKA BEKLEME

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulmuştur. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplamda 50 soru yöneltilmiş ve bunlar için 75 dakika süre verilmiştir. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulmuş ve öğrencilere 80 dakika süre tanınmıştır. İki oturum arasında 45 dakikalık bir ara bulunmaktadır. Bu süre içinde öğrenciler okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderebilmiştir. LGS merkezi sınavına katılım zorunlu değildir; bu nedenle sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecektir.

VELİLER SINAVDA ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Çankaya’daki Anıttepe Ortaokulu’nda sınava girecek adaylar, sabah erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını beklediler. Okuldaki yetkililer, sınav öncesinde uyarılar, bilgilendirmeler ve üst araması gerçekleştirdikten sonra öğrencileri sınıflara aldılar. Bazı veliler sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula kadar gelirken, sınav süresince okul çevresinde bekleyenlerin sessiz olmaları konusunda görevliler uyarıda bulundular.