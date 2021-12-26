Ana Sayfa Eğitim LGS tarihi belli oldu! LGS tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Özer, "Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran'da yapılacak" açıklamasını yaptı. 26 Aralık 2021 Paylaş WhatsApp Twitter Facebook Email Print Telegram LINE Viber Linkedin Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de düzenleneceğini açıkladı. İstanbul açık enter location 13.8 ° C 15 ° 13.7 ° 72 % 7.2kmh 0 % Paz 14 ° Pts 13 ° Sal 12 ° Çar 12 ° Per 10 ° EN YENİLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açe mesajı LGS tarihi belli oldu! TESK: Fahiş fiyatlara cezalar caydırıcı değil Çin’de yurt içi kaynaklı 158 vaka Eksi 20 derecede kaplıca keyfi Dünya ekonomisi 100 trilyon doları aşacak Daha Fazla Göster