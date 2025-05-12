Lhaza, 5.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

ÇİN’İN TİBET BÖLGESİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Çin’in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nde yer alan Xigaze kentine bağlı Lhaze ilçesinde 12 Mayıs’ta sabah saat 05.11’de 5,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu olayda can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor.

DEPREMİN MERKEZİ VE DERİNLİĞİ BELİRLENDİ

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin merkez üssünün 28,91 derece kuzey enlemi ve 87,54 derece doğu boylamında, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Yerel yetkililer, “Deprem güçlü şekilde hissedildi ve bazı bölge sakinlerini uykularından uyandırdı” ifadesini kullandı.

MÜDAHALE ÖNLEMLERİ BAŞLATILDI

Depremin ardından ilçede hemen müdahale önlemleri hayata geçirildi. Kasabalarda depremin etkilerini değerlendirme çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, ilçeden depremin merkez üssüne yangın ve kurtarma ekipleri gönderildi.