Liberya, Türkiye’den havalimanı işbirliği istiyor

LIBERYA İLE İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Liberya, Türkiye’nin havalimanı işletmeciliği konusundaki tecrübelerinden yararlanmak için bir işbirliği teklifi sundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’ndan yaptığı canlı yayında bu teklifi duyurdu. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile uyumlu olarak “İstanbul Havalimanına aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek” şeklinde bir projeyi kamuoyuna açıkladı.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU PROJESİ

Bakan Uraloğlu, Akdeniz bölgesinde ulaşım ve turizmi destekleyecek yeni projelerden bahsetti. Antalya ile Alanya arasındaki seyahat süresinin 1 saate düşeceğini duyurarak, “Antalya-Alanya otoyolu inşaatına başladık” ifadesini kullandı. Bu projeyle birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlanacağını belirtti.

HEDEF 200 MİLYON YOLCU

Uraloğlu, Türkiye’de turizmdeki gelişmelere değinerek “Antalya Havalimanı turizmin başkenti” dedi. Geçen yıl 35 milyon olan terminal kapasitesinin 39 milyon kişiye ulaştığını açıklayan Uraloğlu, “İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık” dedi. İstanbul Havalimanı’nın kapasitesinin 90 milyon olduğunu belirtirken “Hedefimiz 200 milyondur” şeklinde ifade etti.

TEKLİFLER VE İŞBİRLİKLERİ

Uraloğlu, geçen yıl 20 milyon turist sayısıyla sezonu kapatan Antalya’nın 2023’te 40 milyon yolcuya ulaşacağını öngördüğünü bildirdi. Liberya dışişleri bakanı ile yaptığı yemekte işbirliği teklifinin gündeme geldiğini kaydederek, “Bizden ülkesindeki havalimanlarını işletmemizi istiyor. Kendilerine iletişim bilgilerini verdik ve sıcak bakıyoruz” diye konuştu.

ULAŞIM ALANINDA DEĞİŞİMLER

Türkiye’deki üst düzey müteahhitlik sektörü ile ilgili bilgi veren Uraloğlu, “Birçok ülkeden ulaşım alanında talepler var” dedi. Hava kampüsleri planlandığını ve bu kampüslerin çeşitli noktalarda kurulacağını belirtti. Ayrıca, Antalya ve Niğde’nin ilk etapta önerilen yerler arasında olduğunu açıkladı. Uraloğlu, bununla birlikte ulaşım altyapısında yapılan yatırımların fazlasıyla devam edeceğini ifade etti.

HAVALİMANLARINDAKİ GELİŞMELER

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın kapasitesinin artırılmasının yanında “İGA’ya dünyadan 110 civarında farklı uçak firması seyahat ediyor” diyerek, yurtdışındaki uçuş pazarındaki yoğunluğu değerlendirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni terminalinin bu yıl tamamlanamayacağını, sonbahara kalacağını da sözlerine ekledi. Esenboğa’da ise yeni pisti açarak Ankara’nın yurt dışı uçuşlarında aktif hale getirilmesi hedefleniyor.