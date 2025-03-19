Libya, 177 Nijeryalı Göçmeni Sınır Dışı Etti

GÖÇ PROGRAMI KAPSAMINDA SINIR DIŞI EDİLDİLER

Trablus’ta, 19 Mart tarihinde yapılan açıklamaya göre, Libya Yasadışı Göç Kontrol Dairesi, gönüllü geri dönüş programı çerçevesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 177 Nijeryalı göçmeni sınır dışı etti. Bu işlem, uluslararası işbirliğine dayanarak gerçekleştiriliyor ve göçmenlerin kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE VURGU

Gerçekleştirilen bu geri dönüş programı, göçmenlerin yaşam koşullarını iyileştiriyor ve ailelerine yeniden kavuşmalarını sağlıyor. Libya’daki göç sorunu, bölgedeki karışıklık ve güvensizlik nedeniyle önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Bu tür programlar, mevcut durumu olumlu yönde etkileyerek göçmenlerin memleketlerine dönmelerini kolaylaştırıyor.