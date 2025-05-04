Libya Başbakanı, Salih’i Suçladı

HÜKÜMET KURMA ÇAĞRISINA TEPKİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni hükümet kurulması talebinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih’i geçiş dönemini uzatmaya çalışmakla suçladı. Dibeybe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Salih’in 3 Mayıs’ta ortaya koyduğu yeni hükümet kurulması çağrısına yanıt verdi. Salih’in bu çağrıyı sıkça tekrarladığını ve amacı doğrultusunda geçiş dönemini uzatma çabasında olduğunu aktaran Dibeybe, “Salih, onuncu kez (yeni hükümet için) adaylık sürecini başlatma girişiminde bulunacağına, kamu maliyesini tüketen ve vatandaşa ağır zararlar yükleyen Bingazi’deki paralel harcamalara son vererek ulusal bir duruş sergilemeli.” dedi.

PARLAMENTO OTURUMLARINA ELEŞTİRİ

Dibeybe ayrıca Temsilciler Meclisi oturumlarının az sayıda milletvekiliyle düzenlenmesine de eleştirilerde bulundu. Şu ifadeleri kullandı: “(Salih) gerçeğe kapıyı açmalı, şüpheli suskunluğunu ortadan kaldırmalı. Ahlaki sorumluluğu nedeniyle kendisini de rahatsız eden ertelenmiş bir soruyu parlamento huzurunda gündeme getirmeliydi: Ülkesinin evlatları olan gıyabi milletvekilleri nerede?”

GÜVEN OYUNUNUN GERİ ÇEKİLMESİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Eylül 2021’de TM’nin Dibeybe hükümetine verdiği güven oyunu geri çektiğini duyurmuş ve sonrasında birçok kez yeni bir hükümet kurulması çağrısında bulunmuştu. Dibeybe ise, farklı dönemlerde yeni bir hükümetin yalnızca seçimler yoluyla kurulabileceğini belirtmiş ve seçimler gerçekleşene kadar hükümetinin iş başında olduğunu dile getirmiştir.