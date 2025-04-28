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Libya Başbakanı Ve İtalya Başkanı Görüştü

ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İtalya Başkanı Giorgia Meloni, iki ülke arasındaki enerji sektörü genelinde çeşitli alanlarda işbirliğini masaya yatırdı. Libya Ulusal Birlik Hükümetinden gelen açıklamaya göre, Dibeybe ve Meloni’nin karşılıklı olarak telefonda görüştüğü belirtildi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji sektörü üzerindeki işbirliği konusunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi yapıldı. İki lider, ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın desteklenmesine yönelik koordinasyon ve istişarelerin devam etmesinin önemine dikkat çekti.

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