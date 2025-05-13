Libya Başbakanı Yeni Güvenlik Kararları Aldı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus’ta meydana gelen olaylar sonrasında güvenlik birimlerine yönelik bir dizi yeni karar almış bulunuyor. Libya hükümetinin yaptığı açıklamada, Başbakan Dibeybe’nin güvenliğin sağlanmasının tamamen devletin düzenli kurumlarının, yani polis ve asker gibi, sorumluluğunda olması için çıkardığı kararnameler hakkında bilgi veriliyor. Bu kararnamelere dayanarak, cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin izlenmesi için İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi başkanlığında bir komisyon kurulduğu ve bu komisyona tüm cezaevi ve gözaltı merkezlerine girme yetkisi verildiği belirtiliyor. Komisyon, gözaltı işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek ve savcılık ile yargı organlarının talimatlarını uygulamakla görevli olacak. Ayrıca, Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı’dan bir temsilcinin de yer alacağı bu komisyon, hukuki dayanağı olmayan gözaltı ve tahliye kararlarını inceleyecek.

KURUMSAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR

Ülkedeki önemli kurum ve tesislerin güvenliğinden sorumlu güvenlik teşkilatı Tesis ve İşletmeler Güvenlik Birimi de İçişleri Bakanlığına bağlandığı ifade ediliyor. Adli Polis Teşkilatı yapısı içerisindeki Harekat ve Adli Güvenlik Daire Başkanlığı’nın kaldırıldığı, İç Güvenlik Teşkilatının başına ise Mustafa el-Vuheyşi’nin atandığı belirtiliyor. Trablus’taki olaylar ile ilgili olarak Libya medyasında önceki gün, Trablus’taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldürüldüğüne dair haberler yer aldı. Ardından bu birime bağlı milisler ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

GÜVENLİK ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara güvenlikleri nedeniyle evde kalmaları çağrısında bulundu. Trablus Üniversitesi ise eğitime ara verme kararı aldı. Kısa bir süre sonra hükümet, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığını duyurdu. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus’ta yaşanan olaylarda devlet otoritesini tesis etmek konusundaki başarılarından dolayı kutladı. Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye bir ağır yaralı toplamda beş yaralı getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Trablus’ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanlarıyla tüm vatandaşlara normal yaşamlarına dönmeleri çağrısında bulundu.