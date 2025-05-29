Libya Başsavcılığı, NOC’a Baskın Düzenlendiğini Bildirdi

GÖZALTILAR VE BASKIN HAKKINDA AÇIKLAMA

Libya’nın Başsavcılığı, Ulusal Petrol Kurumu’na (NOC) bağlı Trablus’taki merkez binasında gerçekleştirilen baskın ile bağlantılı olarak 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılığın yaptığı duyuruda, NOC’un merkez binasına yönelik düzenlenen baskın ile ilgili bir soruşturma sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca, güvenlik kameralarının incelemesiyle ve çalışanların verdikleri ifadelerle, Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BASKIN

Dün öğle saatlerinde sosyal medya platformlarında NOC’un Trablus’taki merkez binasına güvenlik güçlerinden bir birimin baskın düzenlediğine dair görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerin hızla yayılmasının ardından, NOC’tan bir açıklama yapılarak, söz konusu haberler ve paylaşımların yalanlandığı belirtildi. Olayla ilgili olarak Temsilciler Meclisi, başsavcılığı bu durum hakkında soruşturma başlatması için çağrıda bulundu.