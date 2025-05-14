Libya’da Ateşkes İlan Edildi

ATEŞKES İLANI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları çerçevesinde başkent Trablus’taki tüm çatışma alanlarında ateşkes sürdüğünü duyurdu. Bu konudaki yazılı açıklama, Libya Ulusal Birlik Hükümetinin sosyal medya hesabında paylaşıldı. Açıklamada, “Düzenli güçler, ilgili güvenlik makamlarıyla eşgüdüm halinde, istikrarı sağlamak ve sahada çatışma çıkmasını önlemek amacıyla temas noktalarında tarafsız birliklerin konuşlandırılması dahil olmak üzere sükuneti sağlamak için gerekli önlemleri almaya başlamıştır.” denildi. Ayrıca, tüm taraflar ateşkese uymaya davet edildi ve kışkırtıcı açıklamalardan kaçınılması ile her türlü hareketliliğin durdurulması gerektiği vurgulandı.

ÇATIŞMALARIN BAŞLANGICI

Trablus’taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından çatışmalar patlak verdi. Hükümetten yapılan güncel açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi karargahını ele geçirip bölgeyi kontrol altına aldığı belirtildi. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs’ta ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus’ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin sağlanmasıyla ilgili kutlayarak, başarılarını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), sivillerin bulunduğu tüm alanlarda şartsız bir ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu. Bugün sabahın erken saatlerinde başkentteki güçlü milis gruplarından “Rada” ile hükümet güçleri arasında yeniden çatışmalar başlamıştı. Trablus’un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanların yükseldiği gözlemlendi. Milis gruplarından “Rada”, Uluslararası Mitiga Havalimanı’nı uzun süre kontrol altında tutmuş, hükümetin baskısı sonrası geçen yıl havalimanındaki güçlerinin bir kısmını çekmişti.