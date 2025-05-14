Libya’da Eğitim Ara Verildi Açıklandı

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Eğitim Bakanlığı, başkent Trablus’ta meydana gelen çatışmalar nedeniyle eğitim faaliyetlerine yeniden ara verildiğini açıkladı. Bakanlık, “öğrenci, öğretmen ve idari personelin güvenliği için Trablus’ta durum istikrara kavuşana kadar eğitime ara verildi” dedi. Önceki gün, İçişleri Bakanlığının bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağladığını bildirmesinin ardından, Trablus’ta durdurulan eğitim etkinliklerinin tekrar başlayacağı duyurulmuştu.

Trablus’taki olaylar, 12 Mayıs’ta milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldüğü yönündeki haberlerle Libya medyasında yer aldı. Bunun ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleriyle Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çatışma görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşıldı. Hükümetten yapılan açıklamada ise, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı bilgisi verildi. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, ordu ve polis teşkilatının Trablus’taki olaylarda devlet otoritesinin sağlanmasındaki başarısını kutladı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye ağır bir yaralı da dahil olmak üzere toplamda 5 yaralının getirildiğini duyurdu. Trablus’ta silahlı grupların çatışması gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden başladı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), sivillerin olduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkes sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için çağrı yaptı.