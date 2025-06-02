Libya’da Meşru Hükümet İhtilafları Sürüyor

ANLAŞMAZLIK VE BÖLÜNMÜŞLÜK HARİTASI

Libya’daki Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) ile ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) arasındaki sorunlar, fiili bir bölünmüşlük tablosu ortaya çıkarıyor. Bu durum, Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinden 3 yıl sonra göreve gelen TM ile ülkenin batısındaki kurumlar arasında zamanla yaşanan birçok ihtilafın sonucudur. Libya’daki bölünmüş askeri yapı, yönetim yapısını karmaşık hale getiren farklı bir unsuru oluşturuyor. Ülkenin doğusunda Halife Hafter’e bağlı askeri güçler, batısında ise UBH’ye bağlı ordu bulunuyor. Aynı zamanda Kaddafi’nin devrilmesi sırasında ortaya çıkan milis gruplar da “güvenlik birimleri” adı altında faaliyete devam etmeye çalışıyor. Mevcut kurumlar arasındaki sürekli ihtilaflar, ülkenin karmaşık siyasi yapısını daha da belirsiz bir hale getiriyor.

KURUMLARIN MEŞRUİYETİ

AA muhabiri, Libya’daki mevcut yönetim biçimini oluşturan kurum ve yapıların yetkilerini ve anlaşmazlık noktalarını 7 soruda ele aldı. Libya’daki üst düzey kurumlar; yasama işlevini yerine getiren Bingazi’deki “Temsilciler Meclisi”, bu meclisin üst kanadı olarak görev yapan “Devlet Yüksek Konseyi”, devlet başkanlığı görevini icra eden “Başkanlık Konseyi Başkanlığı” ve yürütme işlevini üstlenen meşru hükümet UBH’den oluşuyor. Bu kurumlar, BM himayesinde 2015’te Fas’ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşmasından alan meşruiyete sahip. Ülkenin doğusundaki TM, batısındaki UBH ile sık sık çeşitli konularda ihtilaflar yaşadı. Bunun en büyük nedenlerinden biri seçim kanunlarıyla ilgili uyuşmazlıklardır.

Libya’da iki farklı meclis bulunmuyor. Ülkedeki yasama erki, TM ve onun üst kanadı olan Devlet Yüksek Konseyi tarafından oluşturuluyor. Ancak TM’nin doğudaki Bingazi kentinde, Devlet Yüksek Konseyi’nin ise başkent Trablus’ta görev yapması, iki farklı meclis olduğu algısını yaratıyor. Devlet Yüksek Konseyi, ABD’deki Senatoya benzer bir işlev görüyor; UBH’den gelen talepleri değerlendirip, kanun tasarısını TM’ye sunuyor. Libya Siyasi Anlaşmasına göre, TM, özellikle tartışmalı konularda Devlet Yüksek Konseyi’nin onayı olmadan kanun çıkaramıyor. TM ve Devlet Yüksek Konseyi arasındaki en önemli anlaşmazlık ise seçim kanunları üzerine meydana geliyor.

IDARESEL BÖLÜNMENİN NEDENLERİ

Başkent Trablus’taki Abdulhamid Dibeybe’nin başbakanlığındaki UBH, 2021 yılında ülkenin çeşitli bölgelerinden bakanların atanmasıyla oluşturulan birleşik bir hükümet yapısında kuruldu. Dibeybe’nin başında olduğu hükümet, 10 Mart 2021’de TM’nin güven oyunu alarak iş başına geçti. Fakat kısa sürede TM, hükümetle birçok konuda çatışmalara girdi. Şubat 2022’de TM, Dibeybe hükümetinin görevine son verildiğini ve Bingazi’de yeni bir hükümetin kurulduğunu duyurdu. Ancak Birleşmiş Milletler, TM tarafından kurulan hükümeti tanımadığını açıklayarak, ülkedeki meşru hükümetin Dibeybe hükümeti olduğunu belirtti. Dibeybe, yaptığı açıklamalarda, UBH’nin ülke içindeki meşru hükümet olduğunu ve seçimler yapılana kadar görevde kalacağını vurguladı. Şu anda Trablus’ta Dibeybe hükümeti ile Bingazi’de TM tarafından atanan Usame Hammad hükümeti arasında bir ayrım bulunmaktadır.

YETKİLER VE SORUNLAR

Libya’daki en yüksek yürütme organı olan Başkanlık Konseyi, başkent Trablus’ta yer alıyor. Konseyin başkanlığını Muhammed el-Menfi yürütüyor. Başkan, dış politikalarda Libya’yı temsil etme yetkisine sahip ve savaş ya da barış kararları verebiliyor. Ayrıca, TM ile istişare yaparak olağanüstü hal ilan edebilme yetkisine sahip. Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde kurulan Konseyin başkanının “Libya Orduları Başkomutanı” unvanı olduğu belirtiliyor. Konsey, yasalar çerçevesinde askeri kurumlar içinde atamalar yapabiliyor.

KARŞIT GÖRÜŞLER VE İTİRAZLAR

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Dibeybe hükümetinden güven oyunu çektiğini ilan ediyor ve yürütme görevini Usame Hammad hükümetinin yürüttüğünü savunuyor. Dibeybe, hükümetinin BM tarafından tanındığını ve seçimler düzenlenene kadar görevine devam edeceğini belirtiyor. Dibeybe, TM’nin görev süresinin bitmiş olduğunu ve alınan kararların geçersiz olduğunu ifade ediyor.

PARÇALI YAPIDA ÇALIŞAN DEVLET KURUMLARI

Libya Merkez Bankası, Ulusal Petrol Kurumu, Muhasebe Divanı ve Başsavcılık gibi anlaşmazlığın merkezindeki kurumlar, Trablus’ta merkezleri bulunuyor ve görevlerini burada sürdürüyor. Bu kurumlar, doğu ve batıdaki hükümet tarafından ortak olarak kabul edilse de, eğitim kurumları, güvenlik birimleri, limanlar ve havaalanları gibi diğer kurumlar, bulundukları bölgelere bağlı olarak ilgili hükümetin denetiminde işlem görüyor.

FARKLI ASKERİ YAPILARIN MEVCUDİYETİ

Libya’daki askeri yapı, doğudaki Halife Hafter’e bağlı güçler ile batıda meşru Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Muhammed Haddad’ın Genelkurmay Başkanlığı yaptığı ordu olarak ikiye ayrılıyor. Doğudaki silahlı güçler ve batıdaki ordu arasında Ekim 2020’de imzalanan ateşkes anlaşması halen geçerliliğini koruyor. En son Ağustos 2024’te, Libya’nın batısındaki askeri yetkililer ve doğudaki silahlı güçlerin yöneticilerinden oluşan “Libya 5+5 Ortak Askeri Komitesi”, 2020’de varılan ateşkes şartlarına bağlı kaldıklarını duyurdu.