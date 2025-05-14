Libya’da Olaylar Sonrası Güvenlik Kararları Askıya Alındı

LIBYA’DA OLAYLARIN SONUCU GÜVENLİK KARARLARI ASKIYA ALINDI

Libya Başkanlık Konseyi, başkent Trablus’ta meydana gelen olaylar sonrasında Ulusal Birlik Hükümetinin güvenlik birimleriyle ilgili aldığı kararları askıya aldığını bildirdi. Konsey, Trablus’taki olayların ardından yapılan ateşkes anlaşması ve 13 Mayıs’ta belirtilen güvenlik kararlarının askıya alındığını belirten bir kararname yayınladı. Bu kararnamede, ateşkesi ihlal edenler olursa Libya Genelkurmay Başkanlığının gerekli tedbirleri alarak kısıtlamalar getireceği vurgulandı.

GÜVENLİK ALANINDA ALINAN KARARLARIN DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Ulusal Birlik Hükümeti, 13 Mayıs’ta düzenli devlet kurumlarının (polis ve ordu) güvenliği sağlama sorumluluğuna ilişkin bir dizi karar almıştı. Trablus’taki çatışmalar, 12 Mayıs’ta İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldürülmesinin ardından başlamıştı. Kısa bir süre içinde hükümet, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın, Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkezini ele geçirip bölgeyi kontrol altına aldığını açıkladı.

ÇATIŞMALAR VE ATEŞKES İLANI

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs’ta, ordu ve polis mensuplarının Trablus’taki olaylarda devlet otoritesinin sağlanmasındaki başarılarından dolayı kutladığını ifade etti. 14 Mayıs’ta başkentte güçlü milis gruplarından “Rada” ile hükümet güçleri arasında çatışmalar tekrar başlamıştı. Trablus’un çeşitli bölgelerinden dumanlar yükseldiği gözlemlendi. Öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivil halkı koruma çalışmaları kapsamında Trablus’taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 70 kişinin yaralandığını açıkladı.