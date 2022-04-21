Libya Genelkurmay Başkanı: Tekrar savaşa izin vermeyeceğiz

Libya Genelkurmay Başkanı, yaşanan son gelişmelere değindi ve ülkesinde tekrar bir savaşa izin vermeyeceklerini söyledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Haddad, Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) döneminde yakalanan istikrarın seçimlere gidilinceye kadar muhafaza edilmesi gerektiğini ve makam için savaş tercihine karşı olduğunu vurguladı.

“Tekrar savaşa izin vermeyeceğiz” diyen Haddad, Libya ordusu olarak siyasi anlaşmazlık ve tartışmalardan uzak durduklarını belirtti.

“Ülkemizi yeniden inşa edelim”

Haddad, ülkede cüzi de olsa istikrar ortamı sağladığı için Dibeybe’ye teşekkür ederek, ülkenin tekrar savaşa sürüklenmesini istemediklerini vurguladı:

“Buradan tüm Libyalılara sesleniyorum, ülkenin savaşa sürüklenmesini istemiyoruz. Savaş olmayacak. Ben ülkenin doğu, batı ve güneyini gezerek, halka bizi kandırmaya çalıştıklarını söylemeye hazırım” diye konuştu.

Birbirlerini karşılıklı olarak affetmeleri ve halka tazminat verilmesi gerektiğini dile getiren Haddad, “Giden gitti, kalan kaldı. Haydi, ülkemizi yeniden inşa edelim” değerlendirmesinde bulundu.