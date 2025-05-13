Libya Hükümeti, Güvenli Durum Çağrısı Yaptı

TRABLUS’TA GÜVENLİK DURUMU AÇIKLANDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus’taki güvenlik durumunun istikrarlı ve emniyetli olduğunu duyurdu. Bakanlık, kamu çalışanları ve tüm vatandaşları normal yaşamlarına dönmeye teşvik ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, Trablus’taki güvenlik güçlerinin kamu düzenini sağlama konusundaki çabalarının etkin bir şekilde sürdüğü belirtildi.

KAMU ÇALIŞANLARINA ÇAĞRI

Bakanlık, çıkışında “Bakanlık, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşları işlerine dönmeye ve normal hayata katkı sağlamaya çağırıyor.” ifadelerine yer verdi. Bunun yanında, tüm Bakanlık personeline kamu hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için resmi çalışma saatlerine uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

MİLİS ÇATIŞMALARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Trablus’taki olaylar, Libya medyasında milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldüğü yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Ardından, İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çatışma görüntüleri sosyal medya platformlarında yayımlandı. Libya İçişleri Bakanlığı, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarını önerirken, Trablus Üniversitesi de eğitime ara verdiğini bildirdi. Hükümetten gelen yeni bir açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı ifade edildi.

DEVLET OTORİTESİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Trablus’ta yaşanan olaylar sonucunda ordu ve polis teşkilatı mensuplarının devlet otoritesini tesis etme konusundaki başarılarından ötürü kutlama yaptı. Ayrıca, Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1’i ağır 5 yaralı getirildiğini açıklayarak, sağlık durumlarına dair bilgiler verdi.