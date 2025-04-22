Libya İçişleri Bakanlığı Olayı Soruşturuyor

SON GÜNDE OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER YAYILDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı, Trablus Stadyumu etrafında güvenlik güçlerine ait bir aracın taraftarları ezdiği görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasını takiben acil soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, yaşanan olaydan derin bir üzüntü duyulduğu, bu eylemin bireysel bir girişim olduğu ve Bakanlığın politikalarının veya mesleki yaklaşımının bu durumu yansıtmadığı dile getirildi.

AÇIKLAMA VE HUKUKİ ADIMLAR ATILDI

İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi’nin, olayla ilgili olarak derhal bir soruşturma açılması yönünde talimat verildiği aktarıldı. Açıklamada, ilgili polis aracının el konularak sürücüsünün yakalandığı ve hukuki süreçlerin başlatıldığı bilgisi verildi. Ayrıca, Bakanlığın insani bir duruş sergileme ve yasal standartlara uygun olarak vatandaşların haklarını gözetme konusunda kararlılığını vurguladığı belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE OLDU

Sosyal medya üzerinde, Trablus Stadyumu yakınlarındaki taraftarlarla güvenlik güçleri arasında bir arbede meydana geldiğine dair görüntüler paylaşılmıştı. Bu olay, kamuoyunda geniş bir yankı bulurken, Bakanlığın meseleye hızlı bir şekilde müdahale etmesi dikkat çekti.