Libya İçişleri Bakanlığı Sorunları Araştırıyor

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin İçişleri Bakanlığı, Trablus Stadyumu yakınında güvenlik güçlerine ait bir aracın taraftarları ezdiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından acil bir soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu olaydan büyük bir üzüntü duyulduğu ve eylemin bireysel bir girişim olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, bu durumun Bakanlığın politikasını veya mesleki yaklaşımını yansıtmadığı vurgulandı.

SORUŞTURMA VE HUKUKİ SÜREÇ

İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, olayla ilgili acil bir soruşturma açılması talimatını verdi. Açıklamaya göre, polis aracına el konulduğu ve aracın sürücüsünün yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Hukuki sürecin başlatıldığı aktarıldı. Bakanlık, insani değerler ve yasal standartlara tam uyumla faaliyet gösterme ve vatandaşların haklarına saygı gösterme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

Sosyal medya platformlarında, Trablus Stadyumu çevresinde taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede ve bir polis aracının taraftarları ezdiği anlarla ilgili görüntüler yayımlanmıştı. Bu tür olayların önüne geçmek için atılan bu adımlar, toplumda güvenliğin sağlanması amacıyla büyük önem taşıyor.