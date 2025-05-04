Libya Kızılayı, Misrata’da 16 ceset buldu

MISRATA AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN CESETLERİNE ULAŞILDI

Libya Kızılayı, ülkenin batısında yer alan Misrata açıklarında 16 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Libya Kızılayı Misrata Şubesinden gelen açıklamada, son iki gün içerisinde Libya açıklarında 16 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, savcılığın talimatları doğrultusunda Misrata bölgesinde arama ekiplerinin işlerini sürdürdüğü belirtildi.

ORTA AKDENİZ GÖÇ ROTASI

Düzensiz göç sorunu, Orta Akdeniz’de Avrupa’ya yönelen göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan rotada oldukça yoğun bir hareketlilik göstermektedir. Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı yapmasının ardından, bu alanda Avrupa devletleri yerine sıklıkla Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) devreye girmektedir.

STK’LERİN ZORLUKLARI

Söz konusu STK’ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin “güvenli liman” sunmaması nedeniyle bazen kurtardıkları düzensiz göçmenlerin tahliyesi sırasında zorluklar yaşamaktadır. Ayrıca, 2023 yılından bu yana İtalya’da yapılan yeni yasal düzenlemeler dolayısıyla da faaliyetlerini sürdürebilmekte güçlük çekmektedirler.

İLK AYAK BASILAN YER LAMPEDUSA

Kendi olanaklarıyla Akdeniz’i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa’daki ilk durakları genellikle İtalya’ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası olmaktadır. Ancak, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi sorunlar her yıl birçok düzensiz göçmenin, Akdeniz’i geçme girişiminde hayatını kaybetmesine neden olmaktadır.