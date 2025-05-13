Libya’nın Havalimanı’nda Durum İyi

MITIGA ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDA HİZMETLER NORMALE DÖNDÜ

Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda hava seyrüsefer hizmetleri normal şekilde devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle seferlerini iptal eden hava yolu şirketleri de uçuşlarına yeniden başladı. Libya Sivil Havacılık Kurumu, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Trablus’ta istikrar ve güvenliğin sağlandığına dair açıklamanın ardından Mitiga Uluslararası Havalimanındaki durum hakkında bilgi verdi. Açıklamada, havalimanındaki hava seyrüsefer hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü belirtildi. Ayrıca, iptallerden dolayı uçuş yapmayan hava yolu şirketlerinin tekrar seferlere başladıği ifade edildi.

TRABLUS’TAKİ ÇATIŞMALAR

Libya medyasındaki haberlere göre, Trablus’taki olaylar sonrasında, İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldürüldüğü bildirildi. Ardından bu milis grupları ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çatışma görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Bunun yanı sıra, Trablus Üniversitesi de eğitime ara vermek zorunda kaldı. Hükümet, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığını açıkladı. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, ordu ve polis teşkilatı üyelerini Trablus’ta yaşanan olaylar sırasında devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarılarından dolayı kutladı.

HASTANEYE YARALILAR GÖTÜRÜLDÜ

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1’i ağır olmak üzere toplam 5 yaralı getirildiğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı duyuruda, Trablus’ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirtti ve kamu çalışanlarıyla tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.