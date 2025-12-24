Libya Uçağı Düşüşüyle İlgili İncelemeler Devam Ediyor

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ile birlikte 5 kişiyi taşıyan jetin, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibatı kesildi. Yapılan inceleme sonucunda uçağın düştüğü bilgisi doğrulandı ve enkazına ulaşıldı.

ENKAZDA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası, arama ve kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yerel köylülerin yardımı ile uçağın enkazına erişildi. Uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı bölgede gece boyunca detaylı arama çalışmaları yapıldı. Ancak yoğun yağış ve sis, bu çalışmaları oldukça zorlaştırdı. Polis ve jandarma ekipleri, enkazın bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Zor arazi koşullarında paletli iş makineleri ile çalışmalar gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da bu bölgeye mobil koordinasyon merkezi kurdu.

BAKAN YERLİKAYA BİLGİ ALDI

Güneşin doğmasıyla birlikte bölgedeki incelemelere devam edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerinde detaylı gözlemler yaptı. Bakan Yerlikaya, ekiplerden arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kaza ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu kapsamda 4 Cumhuriyet savcısının bölgedeki çalışmaları sürmekte.

BAKAN YERLİKAYA: “SES KAYIT CİHAZI VE KARAKUTU BULUNDU”

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. “20.52 itibarıyla uçakla irtibat kesilmiştir. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine tüm ekipleri hemen bölgeye sevk ettik. Arama kurtarma faaliyetleri başlamıştır. Olay yerine 22.00 civarında ulaşan jandarma ekipleri, uçağın parçalarına ulaştı. Hava aracının enkazı Haymana ilçesinde tespit edildi. Bu aşamadan sonra adli ve kriminal süreçler jandarma tarafından yürütülecek. Gece 03.20 itibarıyla uçağın ses kayıt cihazı ve karakutusuna ulaşıldı. Biz de sizler gibi merak ediyoruz. Yetkili arkadaşlarımız bunları inceleyecek ve konunun aydınlatılması sağlanacak. Devlet olarak kararlılıkla bunu gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda kazanın sebebi netleşecektir.” şeklinde konuştu.