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Libya Vatandaşı İnegöl’de Ölü Bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Libya uyruklu bir adam evinde ölü bulundu. Olay, saat 23.00 sularında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak’taki bir villanın alt katında gerçekleşti. 71 yaşındaki Mohammed Abdalla isimli Libya vatandaşı, komşuları tarafından hareketsiz şekilde yerde yatarken keşfedildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Hızla olay yerine intikal eden polis ve 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Abdalla’nın cenazesi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, meydana gelen olayla ilgili olarak soruşturma açtı.

ÖNEMLİ

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