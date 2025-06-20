Haberler

Libya Vatandaşı İnegöl’de Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN LİBYA VATANDAŞI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir Libya vatandaşı evinde ölü olarak bulundu. Olay, saat 23.00 civarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak’ta yer alan bir villanın zemin katında gerçekleşti.

KOMŞULARI TARAFINDAN BULUNDU

71 yaşındaki Mohammed Abdalla isimli Libya vatandaşı, komşuları tarafından hareketsiz halde yerde yatarken keşfedildi. Hemen olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri çağrıldı. Ekipler, şahsın ölümünü doğruladı. Abdalla’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na otopsi için gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Mohammed Abdalla Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Libya uyruklu Mohammed Abdalla, villasında ölü bulundu. Ölüm nedeni için cenazesi Adli Tıp'a sevk edildi ve soruşturma açıldı.
Haberler

Libya Vatandaşı İnegöl’de Ölü Bulundu

İnegöl'de 71 yaşındaki Libya vatandaşı Mohammed Abdalla, evinde hareketsiz bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.