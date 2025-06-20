Libya Vatandaşı İnegöl’de Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN LİBYA VATANDAŞI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir Libya vatandaşı evinde ölü olarak bulundu. Olay, saat 23.00 civarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak’ta yer alan bir villanın zemin katında gerçekleşti.

KOMŞULARI TARAFINDAN BULUNDU

71 yaşındaki Mohammed Abdalla isimli Libya vatandaşı, komşuları tarafından hareketsiz halde yerde yatarken keşfedildi. Hemen olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri çağrıldı. Ekipler, şahsın ölümünü doğruladı. Abdalla’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na otopsi için gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.