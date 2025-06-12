Libya’ya Ulaşan Direniş Konvoyu Coşkulu

MAĞRİP DİRENİŞ KONVOYUNA COŞKULU KARŞILAMA

Libya’nın Zliten kentinde, Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu’na büyük bir karşılama yapıldı. Zliten sokakları, Libya ve Filistin bayraklarıyla doldu. Yüzlerce Zliten sakini, “Gazze ablukasının kırılmasını” talep eden sloganlarla konvoyu karşıladı.

AKTİVİSTLER YERLEŞİYOR

Konvoydaki yaklaşık 2 bin aktivist, yemek ikramının ardından geceyi geçirmek üzere Libya Ulusal Birlik Hükümeti Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç okula yerleştirildi. Sabah saatlerinde Zliten’den ayrılarak Libya’daki bir sonraki durağı Misrata kentine hareket etmeleri planlanıyor. Konvoy, 10 Haziran’da Libya’daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya’dan gelen yaklaşık 2 bin aktivistle birlikte, Zaviye kentine ulaştığında konvoya çok sayıda Libyalı aktivist de katıldı. Başkent Trablus, Tacura kenti ve Zliten gibi tüm yerleşim merkezlerinde Libyalılar, konvoyun yolunu keserek onlara yemek, su ve tatlı ikramında bulundu.

ETKİNLİKLER MISIR’DA DEVAM EDECEK

Konvoy, Mısır’a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire’ye gelen birçok aktivistin de katılması bekleniyor. Bu durum, ablukayı kırmak adına yürütülen mücadeleye olan uluslararası desteği artıracak.