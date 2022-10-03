Libya’ya kritik ziyaret

Libya’daki darbecilerin püskürtülmesinde büyük rol oynayan Türkiye, ülkeye heyet göndermeye hazırlanıyor.

Libya’da dengeleri değiştiren ülke Türkiye oldu. Önce Trablus yakınlarına kadar gelen darbeciler püskürtüldü sonrasında Libya’da siyasi istikrarın sağlanması için büyük çaba sarf edildi. Türkiye’nin destek süreci devam ederken bugün Türkiye’den bir heyet Libya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Libya’da kötüye giden tablo Türkiye’nin attığı adımlarla değişti.

İki ülke arasında 27 Kasım 2021’de iki anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalarla Türkiye meşru hükümete destek verdi. Darbeci Hafter güçleri karşısında, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetten yana tavır alındı.

Önce başkent Trablus’un dış mahallelerine kadar yaklaşan darbeciler uzaklaştırıldı, ardından da deniz yetki alanlarının belirlenmesi bölge üzerinde emelleri olan ülkelere önemli bir mesaj oldu.

Hem bölgede hem de Libya’da dengeler kalıcı bir şekilde değişti.

Profesyonel ordu için zemin oluşturuldu

Sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesinin önü açıldı. Libya’da profesyonel bir ordunun kurulması için zemin oluşturuldu.

Türkiye’nin desteği ile Libya’da siyasi çözüm için de zemin sağlandı.

5 Şubat 2021’de Dibeybe’nin Başbakanlığı’nda Libya’da 2014’ten beri ilk birleşik hükümet kuruldu. Sonraki süreçte Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa’ya bağlı güçlerin başlattığı gerginlik seçimlere de yansıdı.

Türkiye taraflarla görüştü, siyasi istikrar için çaba gösterdi

Aralık 2021’de yapılması gereken seçimler gerçekleştirilemedi. Ancak Türkiye, her fırsatta meşru hükümete desteğini yineledi, Libya’da siyasi istikrar için çaba sarf edeceğini vurguladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya’da hükümetin temsilcileri ile sık sık bir araya geldi. Gerginliğin diğer tarafı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’i Beştepe’de kabul etti.

Libya’ya resmi ziyaret

Türkiye’nin bu kapsamda temasları devam ediyor.

Türkiye’den bir heyet, bugün Libya’ya resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Libya ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.

Heyetin gündeminde, Libya’daki siyasi geçiş süreci olacak. Bu kapsamda seçimler konusu da ele alınacak.

Heyette 4 bakan da yer alıyor

Heyette kabineden 4 bakan yer alacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş heyette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Libya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek isimler arasında yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” ifadesine yer verildi.

Türkiye’den Libya’nın imarına destek

Türkiye, Libya’da siyasi istikrarın sağlanması çabalarının yanı sıra Libya halkının refahı için bir gayret gösteriyor.

Doğalgaz başta olmak üzere enerji altyapısı ve yeni iş birliği alanları, elektrik santralleri, şehirlerin yeniden imar gibi konulardaki projelerin bir kısmı hayata geçirildi. Bir kısmı için ise görüşmeler devam ediyor.