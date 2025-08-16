Lice’de yangın, 17 saatte kontrol edildi

Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen örtü yangını, 17 saatlik bir mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, toplamda 230 hektar alanın zarar görmesine yol açtı. Olay, dün saat 11.00 sularında Lice’nin Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinin kırsal bölgelerinde başladı.

Yangına Müdahale Ekipleri Sevk Edildi

Yangının ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve çevre illerden destek ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale için toplam 459 personel ve 159 araç kullanıldı. Yangın nedeniyle etkilenen 3 kişi, gerekli tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Yangının kontrol altına alınması ise saat 04.00 itibarıyla gerçekleşti.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

İlk belirlemelere göre, yangında 165 hektar tarım alanı ve 65 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.