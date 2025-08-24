Haberler

Lice’de Yangın Kontrol Altına Alındı

ÜÇ AYRI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Duru, Örtülü ve Çağdaş mahallelerinde üç farklı noktada örtü ve orman yangınları meydana geldi. Yangınların büyümeden kontrol altına alınması için durumu fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu.

EKİPLER GÖREVDE

İhbarların ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgelere yönlendirildi. Yangınlarla ilgili yoğun bir mücadele süreci başladı. Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda yangınları kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Üç ayrı noktada ise soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'deki Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları için 380 personel ve 9 helikopter görevde.
Haberler

Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan off-road yarışlarında iki aracın devrilmesiyle yaralanma olmadan olay atlatıldı; pilotların soğukkanlılığı takdir topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.