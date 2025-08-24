Lice’de Yangın Kontrol Altına Alındı

ÜÇ AYRI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Duru, Örtülü ve Çağdaş mahallelerinde üç farklı noktada örtü ve orman yangınları meydana geldi. Yangınların büyümeden kontrol altına alınması için durumu fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu.

EKİPLER GÖREVDE

İhbarların ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgelere yönlendirildi. Yangınlarla ilgili yoğun bir mücadele süreci başladı. Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda yangınları kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Üç ayrı noktada ise soğutma çalışmaları devam ediyor.