Lice’de Yangın Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR’DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın, Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi çevresinde bilinmeyen bir nedenden ötürü başladı.

EĞİTİCİ MÜDAHALELER YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini önleyerek başarılı bir şekilde söndürdü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

