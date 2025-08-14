Lice’de Yangın Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR’DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın, Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi çevresinde bilinmeyen bir nedenden ötürü başladı.

EĞİTİCİ MÜDAHALELER YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini önleyerek başarılı bir şekilde söndürdü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.