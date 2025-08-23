Haberler

Lice’de Yangın Söndürüldü, 60 Hektar Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı kırsaldaki ormanlık alanda çıkan yangın başarıyla söndürüldü. Yangın, Kırsal Daralan Mahallesi’ndeki meşe ağaçlarıyla dolu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. İhbarın ardından ilgili ekipler, bölgeye hızla yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Arazi koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamayan bölgedeki yangına, 20 personel ve jandarmaya ait helikopterle müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlandı ve yapılan incelemelerde 60 hektar tarım arazisi ile 35 hektar ormanlık alana zarar verildiği belirlendi.

