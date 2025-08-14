Lice Ormanında Yangın Çıkmış Durumda

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında yer alan ormanlık alanda çıkan yangın için müdahale sürüyor. Kırsal Güldiken Mahallesi’nde akşam saatlerinde, meşe ağaçlarının bulunduğu alanda nedenleri henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangının ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü’nden 10 personel ve 2 arazöz ile çeşitli belediyelere bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangının yerleşim alanlarına ulaşması engelleniyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.