Lider Başakşehir kendi evinde yara aldı!

Süper Lig'in lideri Başakşehir, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 5 maç sonra puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, 14. hafta mücadelesinde ağırladığı Sivasspor’a 1-0 yenilerek kendi evinde önemli bir puan kaybı yaşadı.

Konuk ekip Sivasspor maçın 35. dakikasında Muhammet Demir’in attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıyı tek kale oynayan Medipol Başakşehir’in baskısı sonuçsuz kalınca Sivasspor zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmış oldu. Bu sonucun ardından Başakşehir 30 puanda kalırken Sivasspor 18 puana ulaştı.

Başakşehir gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olurken Sivasspor evinde Göztepe’yi ağırlayacak.

Sahasında en son geçtiğimiz sezon Şubat ayında oynadığı Fenerbahçe maçında yenilen ve bu sezonki tek yenilgisini 20 Ağustos’ta Kasımpaşa’ya karşı alan Başakşehir’in yenilgisizlik serisi de son bulmuş oldu.