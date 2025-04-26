Lider Galatasaray, Eyüpspor ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda. Galatasaray, 77 puanla lider durumda. Eyüpspor, 50 puanla mücadele ediyor. Duran toplar, Galatasaray’ın en büyük kozu. Arda Turan, eski takımıyla karşılaşacak

GALATASARAY DEPLASMANDA EylülSPOR’LA KARŞILAŞACAK

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle toplamda 77 puana ulaşarak en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde yer alıyor. Galatasaray, ardı ardına 3. kez, toplamda da 25. şampiyonluğunu elde etmek için kazanarak puan avantajını korumaya çalışacak. Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın yönettiği Eyüpspor ise bu sezon Süper Lig’de 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgiyle toplamda 50 puan topladı. Eflatun-sarılı ekip, Avrupa kupalarına gitmek için ilk 4 içinde mücadele ediyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig’de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 24 şampiyonlukla Süper Lig’in en başarılı takımı konumundadır. Bugüne kadar lig tarihinde Eyüpspor’u mağlup edemeyen tek takım Haline gelmiş durumda. İki takım arasında ligde ilk yarıda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

GALATASARAY’DA TEK EKSİK

Galatasaray’da, müsabakada Barış Alper Yılmaz yer alamayacak. Ligin 32. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor’a karşı forma giyemeyecek. Sakatlık problemlerini aşarak takımla antrenmanlara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

GALATASARAY’IN SAVUNMA REKORU

Galatasaray son 2 Süper Lig maçında yaptığı etkili savunmayla dikkati çekiyor. Ligde toplam 30 karşılaşmada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılı ekip, son 2 maçında rakiplerine gol izni vermeyerek başarılı bir grafik sergiliyor. Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK maçlarında rakiplerinin isabetli şut çekmesine engel oldu. Bu sezon toplamda 10 lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

OSIMHEN DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlama şansına oldukça yakın. 2022-2023 sezonunda Serie A’da 39 resmi maçta 31 gol atan Osimhen, Süper Lig’de ise 21 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Toplamda 35 resmi karşılaşmada 30 kez fileleri havalandıran oyuncu, bir gol daha atarsa kariyerinin en golcü sezonunu yeniden yaşamış olacak.

EYÜPSPOR’DA EKSİK FUTBOLCULAR

Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, yarınki Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş, bu mücadelede yer almayacak. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da oynayamayacak.

EYÜPSPOR’DAKİ SON PERFORMANS

Eflatun-sarılı ekip, Süper Lig’deki son 10 maçında 3 galibiyet elde edebildi. 23. haftadaki Trabzonspor maçından bu yana geçen süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Eyüpspor, bu süreçte sadece ligin sonuna yaklaşan Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor’u yenebildi.

ÖZEL ANLAM TAŞIYAN MAÇ

Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Galatasaray maçı, iki isim için özel bir anlam taşıyor. Arda Turan, Galatasaray’ın altyapısından yetişen ve Avrupa’nın önemli takımlarında forma giymiş bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Ahmed Kutucu da bu süreçte eski takımına karşı ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Hedefi, geçmişteki başarılarının bir örneği olarak yeniden Galatasaray aleyhine gol sevinci yaşamak.