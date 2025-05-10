Lider Sporting, Benfica ile Berabere Kaldı

ŞAMPİYONLUK BELİRLEYİCİ DERBİ

Portekiz 1. Futbol Ligi’nin 33. haftasında gerçekleşen Lizbon derbisinde lider konumda bulunan Sporting, Benfica ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak şampiyonluk için ikili averajda avantaj sağladı. Maç, Luz Stadyumu’nda yapıldı. Konuk ekip Sporting, karşılaşmanın 4. dakikasında Francisco Trincao’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

SONUÇ BİRLİKTE DEĞİŞMİYOR

Benfica, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle durumu eşitledi. Ancak ev sahibi ekip, galibiyet getirecek olan golü bulamadan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Sporting, son hafta öncesinde ikili averaj farkıyla önde bulunuyor ve şampiyonluk için önemli bir avantaj elde ediyor. Önceki derbide Sporting, Benfica karşısında 1-0’lık galibiyet almıştı.

SON HAFTA HEYECANI

Ligin sonunda Sporting ve Benfica, 79 puanla eşit durumda. Sporting, son hafta Vitoria Guimaraes’i sahasında konuk ederken, Benfica ise deplasmanda Braga ile mücadele edecek. Bu karşılaşmalar, şampiyonluk yarışı açısından büyük bir heyecan taşıyacak.