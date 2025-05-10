Liderler, Kiev’de Ateşkes İçin Birleşti

AVRUPALI LİDERLER KİEV’DE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPIYOR

İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya’dan gelen liderler, Kiev’de ateşkes çağrısında bulunmak amacıyla bir araya geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya’nın gösteri yaptığı Zafer Günü Geçit Töreni’nin hemen ardından Ukrayna’ya destek vermek ve Rusya’ya ateşkes talep etmek için Kiev’e geldi. Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’daki Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde 20’den fazla ülke liderini ağırlamasının ardından Ukrayna’nın başkentine ulaştı. Starmer, Macron ve Merz, aynı trenle Kiev’e gelirken, Tusk ayrı bir trenle yol aldı. Kendilerini tren istasyonunda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha karşıladı.

SAYGI DURUŞU VE TOPLANTILAR

Starmer, Macron, Merz ve Tusk, karşılama sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Dört lider, Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda savaşta yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Ardından, toplantı için Mariinskyi Sarayı’na geçtiler.

ORTAK AÇIKLAMA VE BASKI ARTIRMA VURGUSU

Kiev’e gelmeden önce liderler ortak bir açıklama yaparak Ukrayna’ya destek mesajı verdi. Dört liderin yayınladığı ortak açıklamada, “Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere liderleri olarak Rusya’nın barbarca ve yasa dışı işgaline karşı Ukrayna ile dayanışma içinde Kiev’de olacağız. Başkan Trump’ın barış anlaşmasına yönelik çağrılarını destekliyoruz ve Rusya’yı kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları engellemekten vazgeçmeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “ABD ile birlikte Rusya’yı adil ve kalıcı bir barış için müzakerelere alan açacak 30 günlük tam ve şartsız bir ateşkesi kabul etmeye davet ediyoruz” denildi. Açıklamada, liderlerin, “Ateşkesin teknik uygulamasını görüşmek ve kapsamlı bir barış anlaşmasına hazırlık yapmak için en kısa sürede barış müzakerelerini desteklemeye hazırız” dedikleri vurgulandı. Ayrıca, “Bunun sağlanması için Rusya kalıcı bir ateşkesi kabul edinceye kadar baskıyı artıracağız” ifadesi dikkat çekti. İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, ilerleyen saatlerde Zelenskiy ile birlikte Avrupa ülkelerinden oluşan yaklaşık 30 ülkenin temsilcileri ile konferans düzenleyecek.