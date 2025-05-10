Liderler Kiev’de Ukrayna için buluştu

ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE VE POLONYA LİDERLERİ KİEV’DE

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kiev’e ulaştı. Bu liderler, Rusya’ya Ukrayna’da ateşkes ve müzakere çağrısı yapmak üzere Kiev’i ziyaret ediyor.

MACRON’UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ziyaretiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Adil ve kalıcı bir barış, tam ve koşulsuz bir ateşkesle başlar. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte desteklediğimiz öneri budur. Ukrayna 11 Mart’ta bunu kabul etti. Rusya oyalıyor, şartlar öne sürüyor, zaman kazanmaya çalışıyor ve saldırganlık savaşını sürdürüyor. Moskova engellemeye devam ederse, Avrupalılar olarak ve ABD ile yakın koordinasyon içinde baskıyı arttıracağız. Başkan Trump’ın bu adımı atma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Birliğimiz bizim gücümüzdür. Bu ziyaretin anlamı da budur: hepimiz barış istiyoruz” şeklinde ifade etti.