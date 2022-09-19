Liderler Londra’da!

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni için liderler Londra’ya akın etti.

Dünya liderleri Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni için Londra’ya akın ederken, hem liderlerin korunması hem de cenazenin olaysız geçmesi için görülmemiş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine yönelik ziyaretler sonlandırılırken, bugün gerçekleştirilecek cenaze töreni için görülmemiş bir hazırlık ve sert güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Bugün Westminster Kilisesi’nde yapılacak cenaze töreni için tüm dünyadan liderler İngiltere’nin başkenti Londra’ya akın ederken, herhangi bir olay gerçekleşmemesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD Başkanı Joe Biden önceki gece Londra’ya gelirken, dünyanın dört bir yanından onlarca ülkenin devlet başkanları ve kraliyet üyesinin yer aldığı konuklar kente akın ediyor. Bugün yaklaşık 500 dünya liderinin Londra’da olması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da beklenen isimler arasında.

Londra’ya gelen Biden, güvenlik önlemleri nedeniyle ‘The Beast’ isimli özel aracıyla hareket ederken, diğer liderlerin tahsis edilen otobüsleri kullanması bekleniyor. Japon İmparatoru Naruhito gibi isimlerin de bu otobüste olacağı açıklandı. Biden’ın dışında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a da güvenlik riski nedeniyle farklı uygulama yapılması bekleniyor. Polis, bütün liderlerin İngiltere hükümeti tarafından temin edilecek araçlarla kiliseye götürülmesini istiyordu ama bu plandan geri adım atıldığı öğrenildi. Bununla birlikte cenazeye davet edilen isimler arasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da bulunması tepki çekti. Ancak Selman yerine Suudi Arabistan’ı temsilen kabinede yer alan Prens Turki bin Muhammed el Suud’un katılacağı aktarıldı.

Liderlerin korunması ve cenazenin olaysız biçimde sonlanması için Londra’da şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik hazırlığı yapıldı. Liderlerin kiliseye gidişi ve cenaze töreni tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından televizyonlardan canlı olarak izlenecek. Bu nedenle radikal örgütlerin saldırı düzenleme ihtimali endişe yaratıyor.

BBC’nin aktardığına göre, İngiliz istihbarat örgütleri MI5 ve GCHQ, polisin terörle mücadele şubesi ile işbirliği içinde çalışıyor, Londra Emniyet Müdürlüğü’ne İngiltere’nin dört bir yanından takviye güçler geliyor, askeri personel ve sivil görevliler dirlik ve düzeni koruma planında üzerlerine düşen rollere hazırlanıyor. Herhangi bir tehdide karşı ilk savunma hattı olarak polis halka gözlerini açık tutmaları, uyanık olmaları, hislerine güvenerek kuşkulu gördükleri her şeyi ihbar etmeleri çağrısı yaptı. MI5’ın şüpheli kişileri, GCHQ’nin ise kuşku uyandırabilecek haberleşmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor. Gizli noktalara yerleştirilecek silahlı polislerin dışında ordunun özel komando birimi SAS de ihtiyaç halinde müdahaleye hazır bekleyecek.