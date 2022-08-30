Liderlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve birçok siyasi isimden mesaj yağdı.

30 Ağustos Zaferinin 100. yılı dolasıyla devletin zirvesinden mesajlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında “Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır” ifadesine yer verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesaj yayınlayan isimler arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yazılı mesajla kutladı.

Erdoğan, “Büyük zaferin yüzüncü yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı mesajında Türkiye’nin mazisinden aldığı güçle geleceğini inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlediği söyledi ve 2023’ü işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: 30 AĞUSTOS MİLLİ EGEMENLİĞE BAĞLILIĞIN NİŞANESİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, “Bilinmelidir ki 30 Ağustos, bir dehanın askerî zaferi olmasının da ötesinde, milletimizin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesidir” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’DEN YUNANİSTAN’A TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 30 Ağustos’un 100’üncü yıl dönümü dolasıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Bahçeli 30 Ağustos zaferi ile Türkiye’nin makus talihinin yenildiğini ve felaket yıllarının büyük bir zaferle düğümlendiğini söyledi.

MHP Lideri mesajında Yunanistan’ın son dönemde Ege Denizi’nde gerilimi artıran tacizlerine de tepki gösterirken, “Yunanistan’ın Akdeniz ve Ege’de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır. Türk jetlerine Girit Adası’nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur” dedi.

ABD’nin S400 Hava Savunma Sistemi nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını hatırlatan Bahçeli, “Yunanistan’ın S-300 Hava Savunma Sistemi’ne sessiz kalınması tam ve tek anlamıyla çifte standarttır” ifadesini kullandı.