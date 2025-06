Lig Aşamasında Takımlar Karşılaşıyor. Kings Dünya Kupası Finali 14 Haziran

LİG AŞAMASI VE PLAYOFF SİSTEMİ

Lig aşamasında, her ligde sekiz ila on iki takım yer alıyor. Takımlar, yedi ila on bir maç günü arasında birbirleriyle tek bir karşılaşma gerçekleştiriyor. Lig aşamasının sonunda, yapılan sıralamalara göre lig büyüklüğüne bağlı olarak ilk yedi ya da on takım playoff’lara katılıyor.

KINGS DÜNYA KUPASI VE ŞAMPİYONLUK

Kings Dünya Kupası’nın şampiyonu kim olduğu merak ediliyor. Kings League ve Queens League, Kuzey Amerika sporlarına dayalı bir taslak ve takas sistemi ile düzenleniyor. Kings League, İspanya’nın açılış sezonu için oyunculara başvuru imkanı sunmuş ve bir taslak süreci gerçekleştiriliyor. En iyi adaylar, taslak öncesinde fiziksel ve beceri testlerinden geçiriliyor. Her takım kadrosunda on iki oyuncuya sahip olabiliyor; taslak süreci, on oyuncu seçimini içeriyor ve iki ek kadro yeri misafir oyuncular için ayrılıyor.

OYUNCU KADRO YAPISI VE DEĞİŞİMİ

Bu oyuncular, 11. ve 12. oyuncular olarak adlandırılıyor; genelde futbolcular ya da yayıncılar oluyor. 12. oyuncu her maç gününde değişkenlik gösterirken, 11. oyuncunun tüm sezon boyunca aynı takımda kalması şart. Her sezonun başında yeni oyuncular eklemek için ek taslaklar düzenleniyor.

FİNAL MAÇI VE CANLI YAYINLAR

Kings Dünya Kupası’nın final maçı, 14 Haziran Pazar günü saat 22:00’de gerçekleşecek. Bu önemli maç, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek.