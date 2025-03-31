Ligdeki Kartlar Kupa Maçlarında Geçerli Mi?

FUTBOLDA KART CEZALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORU

Futbol müsabakalarında sıkça merak edilen bir konu olan ‘Ligde görülen kartlar, kupa maçlarında geçerli mi?’ sorusu, futbolseverler tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Peki, ligde alınan kartların kupa müsabakalarındaki durumu ne?

LİGDEKİ KARTLARIN KUPADA GEÇERLİLİĞİ

Trendyol 1. Lig’de ve Süper Lig’de kurallar gereği, 4 sarı karta ulaşan futbolcuların 1 maç ceza alması söz konusu. Sarı kart cezalısı olan bu oyuncular, cezalarını yalnızca 1. Lig ve Süper Lig maçlarında çekebiliyor.

KIRMIZI KART CEZALARI

Diğer yandan, ligde görülen kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşen oyuncuların cezaları, kupa maçlarına yansıyor. Bu durum, futbolcuların kart cezası durumlarının dikkatlice takip edilmesini gerektiriyor.