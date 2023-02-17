Ligden çekilen Gaziantep FK’nın yıldızı Beşiktaş’ta

Ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Beşiktaş Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep FK’nın yıldızı Alexandru Maxim, Beşiktaş Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kattı.

Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu ligden çekilen Gaziantep FK’nın yıldızı Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, bu transferi Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi ve oyuncunun lisansı çıkartıldı.

Orta sahada görev alan ve bu sezon 25 maça çıkan Maxim, 5 gol ve 10 asist katkı yaptı.