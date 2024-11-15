Liglerde En Farklı Galibiyetler Raporu

EN FARKLI GALİBİYETLER

Süper Lig’in ilk 12 haftasında dikkat çeken en farklı galibiyetler, 3. haftada Çaykur Rizespor’u 5-0 yenen Fenerbahçe ile 5. haftada yine Çaykur Rizespor’u aynı skorla geçen Galatasaray tarafından elde edildi. Bu iki maç, sezonun en etkileyici sonuçları arasında öne çıkıyor.

EN ÇOK GOL ATILAN MAÇLAR

Ligin 4. haftasındaki RAMS Başakşehir-Antalyaspor (5-2) ve 7. haftasındaki Samsunspor-Göztepe (4-3) karşılaşmaları ise geride kalan bölümde en çok gol atılan maçlar olarak kayıtlara geçti. Bu maçlar, taraftarların unutamayacağı anlar sağladı.

GOL SAYILARI

Bu sezon Süper Lig’in ilk haftasında toplamda 16, ikinci haftasında 33, üçüncü haftasında 31, dördüncü haftasında 24, beşinci haftasında 23, altıncı haftasında 14, yedinci haftasında 36, sekizinci haftasında 22, dokuzuncu haftasında 24, onuncu haftasında 29, on birinci haftasında 24 ve on ikinci haftasında ise 28 gol kaydedildi. Toplamda ise, sezonun ilk 12 haftasında atılan gol sayısı 304’e ulaştı.