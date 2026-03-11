Likya Orkidesinin Sayısı 200’ün Altına Düştü

Kaş bölgesinde yetişen Likya orkidesinin doğal popülasyonu 200’ün altına düştü. Türün korunması amacıyla Akdeniz Koruma Derneği ve Ege Üniversitesi tarafından yaklaşık beş yıl süren iş birliği devam ediyor. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar çerçevesinde, milimetrenin onda biri boyutundaki tohumların çimlenmesi başarıyla sağlandı.

Umut Verici Gelişmeler

Uzmanlar, 100 günden fazla süren gelişim süreçlerini takip ederek, Likya orkidesinin doğaya yeniden kazandırılması yönünde umut verici sonuçlar elde edildiğini ifade ediyor. Koruma çabalarının, dünyada yalnızca bu bölgeye özgü olan Likya orkidesinin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.